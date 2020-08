Antonello al Daily Mail: “San Siro unico, ma nuovo stadio punto chiave e strategico per la proprietà” (Di lunedì 17 agosto 2020) Alessandro Antonello sul nuovo stadio di Inter e Milan L’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, in un’intervista rilasciata al Daily Mail, ha parlato del progetto del nuovo stadio che dovrà prendere il posto dell’attuale San Siro. “Lasciatemi dire che sicuramente c’è un attaccamento emotivo all’attuale San Siro. Si può avere un’ottima esperienza durante i 90′ della gara. Tuttavia, ci sono molti problemi. Quando vai in uno stadio nuovo in Inghilterra o negli Stati Uniti, immediatamente percepisci di poter arrivare prima nell’area dello stadio e rimanere lì due ... Leggi su intermagazine

