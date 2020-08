Alex Zanardi, la dichiarazione del figlio sui social (Di lunedì 17 agosto 2020) Le foto a fine articolo. Niccolò Zanardi, figlio di Alex torna a postare una fotografia sul suo profilo Instagram. Anche in questo caso da Castiglione della Pescaia, dove si trova in vacanza. “Quando trovi una persona che sa farti sorridere veramente nei momenti molto difficili, tienitela stretta, sempre“. Niccolò Zanardi, figlio di Alex, torna a scrivere su Instagram dopo molte settimane di silenzio. E lo fa in compagnia di Martina Lopez, la sua fidanzata, molto legata a Niccolò. (Continua...) Ed è a lei che esplicitamente dedica l’ultimo post. Niccolò regge Martina sulle spalle e tutti e due accennano un timido sorriso. La somiglianza di Niccolò con ... Leggi su howtodofor

