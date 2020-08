Virus, 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia (Di domenica 16 agosto 2020) Sono 479 i nuovi casi di in tutta Italia : un dato in calo rispetto a quello di ieri, 629,, secondo il nuovo bollettino diffuso il 16 agosto. Ma sono significativamente diminuiti anche i tamponi fatti:... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Virus 479 Coronavirus: da ieri 479 nuovi casi, 4 vittime e 146 guariti Rai News Coronavirus, il bollettino: 479 nuovi casi e 4 morti ma meno tamponi di ieri. Picco di contagi in Veneto, Lazio e Lombardia

La settimana si chiude quindi con oltre 3.200 nuove positività accertate, mentre quella passata erano state 2.496 e la settimana chiusa il 2 agosto l’Italia era rimasta sotto i 2mila casi complessivi ...

Bollettino coronavirus 16 agosto: si allargano i contagi portati dalla Croazia

Tra dimessi e guariti sono stati oggi 146 per un totale di 203.640. Al primo posto il Veneto con 78 casi, seguito da Lazio (68) e Lombardia (61). Stabile il numero delle vittime: 4 come nella giornata ...

