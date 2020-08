Stranger Things, "Noah Schnapp è suicida": hackerato il profilo Twitter dell'attore (Di domenica 16 agosto 2020) L'account Twitter di Noah Schnapp, Will Byers in Stranger Things, è stato violato ed un hacker ha inviato messaggi razzisti e osceni col nome dell'attore. Nella giornata di ieri, l'account Twitter di Noach Schnapp, interprete di Will Byers nella serie Netflix Stranger Things, è stato hackerato e nel giro di poche ore l'hacker ha condiviso numerosi messaggi sul suicidio e altri post contenenti insulti e riferimenti sessuali. I messaggi in questione erano infatti a dir poco inappropriati, alcuni a sfondo sessuale, altri riguardanti il suicidio ed altri ancora che includevano insulti razzisti. Ovviamente gli oltre 870.000 followers di ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Stranger Things, “Noah Schnapp è suicida”: hackerato il profilo Twitter dell’attore - Noovyis : (Stranger Things, 'Noah Schnapp è suicida': hackerato il profilo Twitter dell'attore) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things: inquietanti post compaiono sul Twitter di uno dei protagonisti. Ma c’è un motivo… - BestMovieItalia : Stranger Things: inquietanti post compaiono sul Twitter di uno dei protagonisti. Ma c’è un motivo - - horaanvato : All'alba del 16/08/2020 ho iniziato a guardare stranger things. Ma dove ho vissuto fino ad ora? ?? -