Rientri dall'estero, postazione fissa al Capilupi per i residenti sull'isola di Capri (Di domenica 16 agosto 2020) ... i cittadini residenti sull'isola di Capri , territorio di competenza ASL Napoli 1 Centro, possono segnalarsi alla email dichiarazione.viaggiatore@aslnapoli1centro.it e nella email andranno indicati ... Leggi su napolitoday

Ultime Notizie dalla rete : Rientri dall Covid, rientri dall'estero: cosa fare e come comunicare con l'Asl Il Messaggero Rientri da estero, Regione: tamponi Covid negli aeroporti Linate e Malpensa

“Stiamo lavorando in queste ore per poter effettuare i tamponi a chi rientra in aereo da Spagna, Grecia e Malta direttamente in prossimità o all’interno degli aeroporti di Linate e Malpensa”. Lo annun ...

Coronavirus, al via i tamponi negli aeropoti per chi torna da Spagna, Grecia, Croazia e Malta

Gli italiani che rientreranno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta saranno sottoposti al tampone. L'ordinanza arriva dal governo, firmata dal Ministro Roberto Speranza, ma le Regioni si muovono in ordin ...

