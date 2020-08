Matuidi Juventus, l’intervista: “Retroscena su Sarri. Addio? Ecco la verità” (Di domenica 16 agosto 2020) Matuidi Juventus – La scelta di Matuidi di lasciare la Juventus è arrivata in estate, precisamente agli inizi di luglio, a raccontarlo ci ha pensato lui stesso in un’intervista rilasciata all’Equipe, precisando anche un retroscena su Sarri. Ecco di seguito le sue parole, dove tratta molti temi interessanti, da Sarri a Ronaldo finendo con Pirlo. Matuidi Juventus, le parole del francese L’ex mediano bianconero in una lunga intervista al quotidiano ‘L’Equipe’ ha parlato della decisione di lasciare Torino: “Essere stato uno dei primi giocatori ad essere positivo al Covid-19 mi ha fatto riflettere. Il legame con la mia famiglia, dopo due mesi chiuso in casa con ... Leggi su juvedipendenza

Sport_Mediaset : #Matuidi: 'Ho scelto di lasciare la #Juventus dopo essere stato positivo al Covid-19'. Il francese passato all'Inte… - capuanogio : Fuori uno ? La #Juventus ha tagli possibili per circa 60 milioni lordi di monte ingaggi tra Over 30 e giocatori n… - romeoagresti : I dettagli dell’operazione: in termini di cartellino la #Juve non riceverà alcun indennizzo. Beneficio: il risparmi… - ForYouRoby : Oggi è il 16 Agosto. La Juventus riparte dai giovani Buffon, Bonucci e Chiellini. Higuain e Khedira ancora in rosa.… - BombeDiVlad : ?? “Il lockdown mi ha fatto capire molte cose” ?? Le dichiarazioni di Blaise #Matuidi #LeBombeDiVlad #LBDV -