Marvel's Avengers assembla gli eroi più potenti del mondo in 20 minuti di gameplay presi dalla beta PC (Di domenica 16 agosto 2020) Marvel's Avengers è al momento giocabile in versione beta per tutti i possessori di console PS4, nonché per chi ha prenotato il gioco su Xbox One e PC.Se non rientrate in queste categorie, ma siete comunque curiosi di vedere il gioco in azione, allora abbiamo qualcosa per voi: un video gameplay di quasi 20 minuti, condivisi dai nostri colleghi di IGN, nel quale possiamo ammirare Marvel's Avengers in movimento su PC.Il video, visibile qui di seguito, mostra il prologo, nel quale possiamo interpretare tutti i membri giocabili della squadra Avengers (Iron Man, Thor, Capitan America, Hulk, Vedova Nera), in un tutorial carico d'azione e movimento, nonché una missione storia completa, durante la quale si vestiranno i panni di Hulk e della ... Leggi su eurogamer

Marvel Avengers Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Marvel Avengers