Lopalco lancia l’allarme: "Ragazzi in gravi condizioni". Ma nei bollettini non c'è traccia (Di domenica 16 agosto 2020) Valentina Dardari Il capo della task force per l'emergenza Covid in Puglia aveva parlato di 5 giovani con polmonite da coronavirus. Zangrillo intanto zittisce Crisanti con dati alla mano Pierluigi Lopalco, l’epidemiologo capo della task force in Puglia, e candidato alle prossime Regionali, l’altro ieri aveva lanciato l’allarme. Aveva infatti parlato in una intervista all’Ansa del ricovero di cinque Ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe. Fortunatamente però i dati ufficiali parlano di un solo nuovo ingresso in ospedale. E sui numeri provenienti dal Veneto la situazione non è migliore: Crisanti dice una cosa, Zangrillo il suo contrario. Secondo il professore del San Raffaele non sarebbero decine e decine i malati in ... Leggi su ilgiornale

