Lipsia Paris Saint Germain: arbitrerà l’olandese Björn Kuipers (Di domenica 16 agosto 2020) La semifinale di Champions League tra Lipsia e Paris Saint Germain sarà arbitrata dal fischietto olandese Kuipers La UEFA ha designato Björn Kuipers come arbitro per la semifinale di Champions League tra Paris Saint Germain. L’arbitro olandese sarà coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel ed Erwin Zeinstra. Paul Van Boucel sarà al VAR. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

