Formula 1, GP Spagna 2020. Binotto: “Vettel? E’ deluso dal non correre più per noi” (Di domenica 16 agosto 2020) “Vettel dice che il suo parere ormai non è più importante? La sua risposta è stata in linea con la sua delusione di non poter far parte della squadra dell’anno prossimo, per cui non potrà dare consigli anche per la prossima stagione”. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, risponde così alla battuta di Sebastian Vettel in merito alle mosse future della Ferrari. “Con lui stiamo lavorando bene – ha aggiunto Binotto ai microfoni di Sky Sport F1 al termine del Gran Premio di Spagna -. Il suo weekend è stato discreto, si può fare sicuramente meglio: oggi ha fatto una buona gara e credo possa aiutarlo”. Leggi su sportface

SkySportF1 : Formula 1, Leclerc: 'Problemi all'anteriore, non sono contento ma resto ottimista' #SkyMotori #SpanishGP #F1… - SkySportF1 : Formula 1, Vettel: 'Problemi Ferrari? Il mio parere non è più così importante' #SkyMotori #F1 #Formula1 #SpanishGP - SkySportF1 : HAMILTON TORNA ALLA VITTORIA Bottas si arrende a Verstappen I risultati ? - ReggioPress : Formula 1, dominio di Hamilton in Spagna. Gara difficile per le Ferrari - SvSport1 : Formula 1. Domenica di Ferragosto amara per Leclerc: ritiro per la Ferrari del monegasco in Spagna -