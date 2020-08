F1, GP Spagna 2020, Isola: “Condizioni estreme, strategia coraggiosa di Vettel” (Di domenica 16 agosto 2020) “La gestione dei pneumatici in queste condizioni estreme, con quasi 50° asfalto, è stata una grande sfida, soprattutto su soft. Ciononostante abbiamo visto stint di oltre 30 giri su questa mescola: un dato impressionante che ha portato alcuni piloti su strategie a una sosta che non avevamo previsto. In particolare, Sergio Perez su Racing Point è arrivato 5° con una sosta soft-medium, mentre Sebastian Vettel ha scelto una strategia coraggiosa medium-soft, i pneumatici hanno saputo rispondere molto bene alla sfida“. Questo è il pensiero di Mario Isola, responsabile Pirelli Motorsport, in merito alle prestazioni dei pneumatici dei piloti di Formula 1 nel corso del Gran Premio di Spagna 2020, con riferimenti specifici a Sergio Perez e Sebastian ... Leggi su sportface

