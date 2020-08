Coronavirus nel Casertano, torna dalla Grecia e contagia due familiari: hanno tosse e febbre (Di domenica 16 agosto 2020) Un ragazzo è tornato in vacanza dalla Grecia e ha contagiato due familiari. E’ accaduto a Roccamonfina, in provincia di Caserta. La situazione nel piccolo centro rischia di diventare allarmante. Sono infatti tre i casi totali di Covid-19 in paese. Roccamonfina (Caserta), torna dalla Grecia e contagia due familiari Il giovane era rientrato da un’isola … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

RaiNews : 'Non sono ottimista, mi pare evidente che nel giro di 10-20 giorni arriveremo ad almeno mille casi positivi giornal… - RaiNews : Oggi nel Lazio 58 nuovi casi. 'Occorre il rispetto delle misure di prevenzione e stop assembramenti e obbligo di… - RaiNews : I poliziotti hanno riscontrato assembramenti di persone senza mascherina, sia in coda per entrare nel locale, sia a… - m8888m9999n : RT @himalayaitalia: Coronavirus, il professor Joseph Tritto: 'Nato in laboratorio. Tracce di Hiv nel genoma, perché è la prova definitiva'… - Notiziedi_it : Record di casi di coronavirus nel mondo: 294 mila in 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, Oms: 294mila casi in 24 ore. Il numero più alto dall'inizio della pandemia. Ue: "Mantenere comunque le frontiere aperte" la Repubblica La biblioteca “Chelliana” riapre il 17 agosto

La biblioteca comunale Chelliana lunedì 17 agosto riaprirà al pubblico dopo le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali. Questo l’orario: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì a ...

Covid: Puglia;15 nuovi casi,nessun morto

(ANSA) - BARI, 16 AGO - Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati oggi su 1.081 test. Le persone risultate positive sono 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di ...

La biblioteca comunale Chelliana lunedì 17 agosto riaprirà al pubblico dopo le operazioni di sanificazione e igienizzazione dei locali. Questo l’orario: il lunedì dalle 14.30 alle 19.30, dal martedì a ...(ANSA) - BARI, 16 AGO - Sono 15 i nuovi casi di Coronavirus in Puglia rilevati oggi su 1.081 test. Le persone risultate positive sono 8 in provincia di Bari, 4 in provincia di Lecce, 1 in provincia di ...