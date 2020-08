Bielorussia nel caos, denunce di tortura (Di domenica 16 agosto 2020) Il video viene diffuso da Euroradio. Mostra un manifestante che lunedì 10 Agosto si presenta con le mani alzate davanti al muro di polizia: è disarmato e secondo le forze dell’ordine, Alexander Taraikovsky sarebbe morto per un ordigno che gli è esploso in mano. Questo è quanto affermato dalla polizia, nel video invece sembrerebbe che sia stato sparato mentre camminava a mani alzate. Manifestazione pacifica Folla e lacrime davanti alla bara di Taraikovsky, mentre sui cartelli vi erano le foto con i segni di tortura sui manifestanti incarcerati. Manifestazione pacifica senza sassi o manganelli. Dappertutto solo fiori e il coro “viva la Bielorussia”. La Bielorussia, per la folla pacifica, è quella della vecchia bandiera bianca e rossa, impugnata dai manifestati. La folla ... Leggi su sbircialanotizia

LaStampa : Botte, privazioni del sonno e stupri punitivi. I casi denunciati da alcuni media, sui social e da Amnesty Internati… - fattoquotidiano : ELEZIONI IN BIELORUSSIA La vittoria di Lukashenko finisce nel sangue, ecco cosa sta accadendo - Radicali : ???? Alexander Lukashenko, che guida la Bielorussia dal 1994 ed è “l’ultimo dittatore d’Europa”, sta provando a schia… - caremani : RT @ANPIRomaPosti: Il #15agosto 1941,un soldato dell’#ArmataRossa prigioniero nel Campo di concentramento di #Shirokaya, #Minsk (#Bielorus… - bscfederico : Ci sarebbe tanto da dire, ma per ora mi limito a far notare che gli i paesi europei hanno dimostrato compattezza ne… -