Viviana Parisi e suo figlio Gioele forse uccisi da due rottweiler: “morsi sulle gambe” (Di sabato 15 agosto 2020) Viviana Parisi non può avere scavato una fossa per il figlio, aveva le scarpe pulite. Due molossoidi visti nella zona dove è stata ritrovata morta la Dj. Mentre proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele, gli investigatori stanno lavorando per cercare di ricostruire che cosa sia a Viviana Parisi e al figlio di 4 anni. Lentamente, gli inquirenti stanno chiudendo il cerchio, scartando le ipotesi oggettivamente inverosimili e aggiungendo particolari importanti alla luce dell’autopsia effettuata sul corpo di Viviana e delle immagini e le testimonianze raccolte. E spunta una nuova ipotesi inquietante. Come si apprende da ambienti giudiziari, si indaga su una possibile aggressione del bambino e della donna da ... Leggi su chenews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - fattoquotidiano : Viviana Parisi e l’ipotesi della morte di Gioiele nell’incidente: la Scientifica a caccia di sangue nell’auto. “Il… - Corriere : Viviana Parisi, il giallo sul piccolo Gioele: era vivo in auto, forse senza cintura. Si è ferito nell’incidente? - Italia_Notizie : L’ultimo viaggio di Gioele e Viviana Parisi, ripercorso passo dopo passo - Corriere : Una nuova pista nelle indagini: l’ipotesi dell'aggressione di cani -