Vasto incendio in fabbrica ad Atene: gigantesca nube nera di fumo, chiusa autostrada (Di sabato 15 agosto 2020) Vasto incendio in un impianto di riciclaggio della plastica nella parte settentrionale di Atene: una gigantesca nube di fumo ha costretto alla chiusura della principale autostrada greca. Sul posto una cinquantina di vigili del fuoco e 2 elicotteri. I residenti vicino alla zona interessata sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

