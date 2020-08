Tik Tok, la classifica dei più seguiti: 78 milioni di followers in cima (Di sabato 15 agosto 2020) Tik Tok ha avuto un grande successo in questo 2020 ed è stata stilata la classifica dei Tik Toker più seguiti: in cima alla classifica con 78 milioni di followers A tenere compagnia agli italiani durante il lockdown, ma anche a tutto il mondo, è stato senza dubbio il social Tik Tok. Fondato in Cina, questo social network permette agli utenti di realizzare video molto fantasiosi usando effetti e voci per il doppiaggio. Da inizio 2020 ad oggi, Tik Tok ha riscosso un enorme successo, arrivando a circa 800 milioni di utenti in tutto il mondo. Tra i tanti utenti ce ne sono alcuni che sono diventati delle vere e proprie celebrità, chiamati Tik Toker. Viene stilata così la classifica dei Tik Toker con più ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Tik Tok Ban WeChat e Tik Tok: vendite previste per iPhone giù del 30% Tom's Hardware Italia Ferragosto speciale fra parchi acquatici e mare

Ferragosto propone diverse iniziative anche per chi non è andato in ferie, fra parchi acquatici, spiagge, piscine, fuochi d’artificio e musica. A partire dall’Aquafan di Riccione dove prosegue per tut ...

Tik Tok: Trump obbliga Bytedance a vendere americane del social cinese entro 90 giorni

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Il presidente americano Trump ha firmato il decreto che obbliga Bytedance a vendere le attività americane di TikTok entro 90 giorni. Il decreto segue l'indagine condotta dal ...

