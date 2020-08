Proteste in Bielorussia, Lukashenko: 'Voglio parlare con Putin' (Di sabato 15 agosto 2020) Il presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha espresso la volontà di parlare con il leader russo Vladimir Putin. 'L'aggressione contro di noi sta montando. Dobbiamo contattare Putin così io ... Leggi su tgcom24.mediaset

MINKS - La leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, continua a chiedere che le "manifestazioni siano pacifiche". "Non restate in disparte", ha detto, proponendo un ampio consiglio p ...(ANSA) - ROMA, 15 AGO - Migliaia di bielorussi stanno scendendo nelle strade della capitale Minsk per una nuova protesta contro la rielezione del presidente Alexander Lukashenko. Lo ha constatato un g ...