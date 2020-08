Om mani padme hum il Mantra Buddhista (Di sabato 15 agosto 2020) Oṃ Maṇi padme Hūṃ (sanscrito, devanāgarī ॐ मणि पद्मे हूँ,) è tra i più noti e diffusi dei numerosi Mantra facenti parte del patrimonio religioso del buddhismo Mahāyāna, in particolar modo del buddhismo tibetano. Comunemente, quanto impropriamente, viene tradotto come “O Gioiello nel fiore di Loto!”, in realtà il suo significato letterale è “O Gioiello del Loto!” … Leggi su periodicodaily

