Non ti lascio, ma sparisco: ecco il ghosting (Di sabato 15 agosto 2020) Non ti lascio, ma sparisco nel nulla: ecco il fenomeno ghosting che descrive la tendenza a chiudere una relazione scomparendo nel nulla Uno tra i fenomeni relazionali più diffusi nell’era del web, delle chat e dei social network è quello del “ghosting”: la parola inglese può essere tradotta in “diventare fantasmi” ed è particolarmente appropriata… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Non ti lascio, ma sparisco: ecco il ghosting

Uno tra i fenomeni relazionali più diffusi nell’era del web, delle chat e dei social network è quello del “ghosting”: la parola inglese può essere tradotta in “diventare fantasmi” ed è particolarmente ...

Scuola, ennesima pagliacciata "Il distanziamento non serve"

Cruscotto e piano scuola, mascherine solo in piedi, banchi a rotelle, lezioni in corridoio e negli androni, carenza di docenti e collaboratori scolastici. E sull'insufficienza di spazi e distanziament ...

