MotoGP, Rossi: “Ho un buon passo, può succedere di tutto” (Di sabato 15 agosto 2020) “Questa è una pista dove il motore conta tanto perché ci sono tante accelerazioni e la media è molto alta. Quindi è strano vedere le Yamaha così avanti. Io penso che Vinales e Quartararo siano stati molto bravi nel giro secco e come passo c’è qualcuno tipo Espargaro, Dovizioso o anche le Suzuki che mi sembrano messi meglio. Anche io come passo vado bene. Domani poi con il tempo può succedere di tutto perché le previsioni sono molto instabili e quindi bisognerà aspettare fino alle due“. Queste le dichiarazioni di Valentino Rossi dopo le qualifiche del Gp d’Austria che lo hanno visto chiudere solo con il 12/o tempo. Poi sull’addio di Dovizioso alla Ducati: “Non me l’aspettavo. Pensavo che alla fine, magari dopo aver ... Leggi su sportface

Venerdì mattina che sorride a Ktm e Ducati, con Pol Espargaro al comando della classifica dei tempi davanti ad Andrea Dovizioso nelle prove libere FP1 del Gran Premio d’Austria 2020 della MotoGp al Re ...

Maverick Vinales su Yamaha ha conquistato la pole position nel Gran Premio d’Austria classe MotoGp. Parte in seconda posizione Jack Miller su Ducati Pramac davanti al leader del mondiale, il francese ...

