Meret vorrebbe andare in prestito, la Roma lo vuole a titolo definitivo (Di sabato 15 agosto 2020) È giallo, secondo la Gazzetta dello Sport, per il futuro di Alex Meret. Ieri il suo agente ha parlato di apertura del portiere ad un eventuale prestito pur di poter giocare. Perché in fondo l’unico problema di Meret al Napoli in questo momento è la mancanza di continuità, Gattuso gli ha preferito Ospina e non gli consentirà di essere il titolare tra i pali neanche nella prossima stagione. Al momento l’unica pista aperta è quella della Roma che vorrebbe scambiarlo con Pau Lopez, un’operazione complicata, perché in questo caso si tratterebbe di cessione definitiva, un’ipotesi che De Laurentiis pare non voglia assolutamente prendere in considerazione, ritenendo comunque Meret il portiere del prossimo futuro ... Leggi su ilnapolista

Nel caso in cui il Napoli dovesse lasciar partire Meret, anche solo in prestito, alla base potrebbe essere richiamato Sepe, di proprietà azzurra sebbene abbia trascorso l'ultima stagione a Parma, da t ...

«I nostri contatti con il club azzurro sono costanti, ma uno della sua età deve giocare». Federico Pastorello lancia ancora segnali al Napoli, l'agente di Alex Meret da giorni sottolinea la necessità ...

