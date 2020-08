Juventus, rivoluzione Pirlo: via tre calciatori della vecchia guardia e un top alla porta (Di sabato 15 agosto 2020) Andrea Pirlo non ha esperienza per guidare una squadra dalla panchina ma a giudicare dalla partenza la personalità non gli manca. L'ex centrocampista bianconero da pochi giorni ufficialmente nuovo allenatore della prima squadra della Juventus fa piazza pulita. Higuain-Khedira sono stati messi all'angolo insieme al difensore Rugani, ma si mormora che anche il gioiello Dybala, è alla porta in attesa di ricchi acquirenti. Federico Bernardeschi e Douglas Costa, verrebbero volentieri inseriti in qualche scambio interessante. In dubbio anche Alex Sandro, Danilo, Mattia De Sciglio, Rabiot e Ramsey.CR7 NON SI TOCCAcaption id="attachment 1003569" align="alignnone" width="1024" Ronaldo (Getty Images)/captionGuai a rinunciare a Cristiano Ronaldo ma ... Leggi su itasportpress

