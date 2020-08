Il Tour de France 2021 inizierà a Brest anziché a Copenaghen (Di sabato 15 agosto 2020) La Grande Partenza del Tour de France 2021 era originariamente prevista per Copenaghen, ma è stata rinviata al 2022 per evitare di scontrarsi con i Campionati Europei riprogrammati. Da dove parte il Tour de France 2021 Invece la gara del 2021 – che inizierà una settimana prima del normale, il 26 giugno per consentire una maggiore preparazione in vista delle Olimpiadi – inizierà con quattro tappe in Bretagna. “Ne parliamo con le autorità locali dal 2018”, ha detto all’Afp il capo del Tour de France Christian Prudhomme. “Inizialmente stavamo pensando al 2022, ma la pandemia ha cambiato tutto”. Gli organizzatori del Tour, ... Leggi su sport.periodicodaily

