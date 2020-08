Il Mit ad Autostrade: «Rimettete le onduline in 285 gallerie liguri prima delle piogge» (Di domenica 16 agosto 2020) Erano state tolte su ordine del Ministero per controlli dopo alcuni crolli. Tra ottobre e novembre prevista nuova ondata di lavori. Pronto il piano Leggi su ilsecoloxix

L’agonia non è ancora finita. L’incubo dei cantieri perenni tutt’altro che scongiurato. Dopo un’estate delirante e l’attuale tregua (eccezion fatta in A7) nei giorni da bollino rosso, ecco all’orizzon ...

Il MIT chiarisce: quando spetta l'anticipo alle imprese appaltatrici?

Per favorire la liquidità delle imprese, infatti, il decreto ha innalzato al 30% l’anticipazione del prezzo, sia per le gare già pubblicate sia per quelle che saranno bandite entro il 30 giugno 2021.

