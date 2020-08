Giro del Delfinato 2020: classifica generale aggiornata dopo la quarta tappa (Di sabato 15 agosto 2020) La classifica generale del Giro del Delfinato 2020 al termine della quarta tappa. Primoz Roglic amministra dall’alto della prima posizione individuale e conserva attualmente la maglia gialla, davanti a Thibaut Pinot e Guillaume Martin. Secondo e terzo posto nella classifica per la maglia a pois per Fausto Masnada e Davide Formolo, mentre leader l’iberico David De La Cruz. classifica MAGLIA GIALLA 1° Roglic 17H 45′ 32” 2° Pinot + 00H 00′ 14” 3° Martin + 00H 00′ 24” classifica MAGLIA VERDE 1° Roglic 36 2° Van Aert 25 3° Pinot 24 classifica MAGLIA A POIS 1° De La Cruz 45 2° Masnada 28 3° Formolo ... Leggi su sportface

Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - Eurosport_IT : STREPITOSO FORMOLO ???? Il Campione italiano si aggiudica in fuga la terza tappa del Giro del Delfinato! ??… - Corriere : Ciclismo, grandinata violentissima sui corridori al Giro del Delfinato - DiComemai : E' uno sport troppo pericoloso - Riccard53194378 : Il giro #IlLombardia è il riassunto del mio 2020 -

"Purtroppo non sono riuscito ad essere veloce in tutti i settori in un unico giro, altrimenti avrei sicuramente potuto ottenere la prima fila. Abbiamo ancora qualche aspetto da migliorare, ma ...Bruttissima caduta al Giro di Lombardia di Remco Evenepoel nella discesa che dalla Colma di Sormano porta al Lago di Como. Dalle immagini dell'elicottero Rai si vede il belga che, in coda al gruppetto ...