Giovane morto vicino locale, indagini (Di sabato 15 agosto 2020) BASTIA UMBRA, PERUGIA,, 15 AGO - Sarà l'autopsia a dovere chiarire le cause della morte di un Giovane nei pressi di un locale di Bastia Umbra dopo uno scontro che ha coinvolto due gruppi di persone. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BuzzSid : RT @MMmarco0: NO il virus non è morto! SI, dovete mettervi la mascherina! Sono rapidamente peggiorate le condizioni di una giovane ragazz… - LorenzoCasali1 : RT @MMmarco0: NO il virus non è morto! SI, dovete mettervi la mascherina! Sono rapidamente peggiorate le condizioni di una giovane ragazz… - Aringoogle : RT @MMmarco0: NO il virus non è morto! SI, dovete mettervi la mascherina! Sono rapidamente peggiorate le condizioni di una giovane ragazz… - scardone1961 : RT @MMmarco0: NO il virus non è morto! SI, dovete mettervi la mascherina! Sono rapidamente peggiorate le condizioni di una giovane ragazz… - chrean : RT @MMmarco0: NO il virus non è morto! SI, dovete mettervi la mascherina! Sono rapidamente peggiorate le condizioni di una giovane ragazz… -