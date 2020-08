Formula 1 – Terminate le FP3 in Spagna: Mercedes imprendibili, la Ferrari torna nell’anonimato [TEMPI] (Di sabato 15 agosto 2020) Si conclude anche l’ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona, un sipario che cala col brivido per l’incidente di Esteban Ocon arrivato negli ultimi minuti e causato da una frenata improvvisa di Kevin Magnussen. Pool/Getty ImagesBandiera rossa e turno terminato anzitempo, con le due Mercedes ampiamente davanti a tutti con Hamilton a precedere il compagno Bottas. La Red Bull di Max Verstappen si piazza in terza posizione, con alle spalle Sainz e Perez rispettivamente su McLaren e Racing Point. torna nell’anonimato la Ferrari con il sesto posto di Leclerc e il dodicesimo di Vettel, vanificando quanto di buono fatto vedere nella giornata di ieri. Settimo invece Gasly a 18 millesimi dal monegasco del Cavallino, mentre chiudono la top ten Stroll, Albon e Ricciardo. L'articolo ... Leggi su sportfair

