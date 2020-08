Ferragosto, consumatori: boom di vino, pesce e anguria Indagine Tiendeo (Di sabato 15 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso da Tiendeo: In questa estate speciale, fatta di mascherine, distanziamento sociale e vacanze italiane, una certezza rimane per gli italiani: la grigliata di Ferragosto. Anche quest’anno, come da tradizione e con le dovute precauzioni, il 15 d’agosto amici e parenti si ritrovano attorno alla griglia per celebrare l’evento più atteso dell’estate. A confermare questa tendenza è lo studio svolto da Tiendeo.it, compagnia leader nei servizi drive-to-store per il settore retail e piattaforma di volantini digitali, che ha realizzato in concomitanza del grande evento uno studio sulle abitudini di acquisto degli italiani. Aumento del 69% nelle ricerche di barbecue rispetto all’anno scorso vino e birra aumentano rispettivamente dell’86% e del ... Leggi su noinotizie

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto consumatori Centri commerciali aperti a Ferragosto, la protesta della Cgil e l'appello ai consumatori: "Trascorrete quel giorno altrove" BariToday Prodotto di qualità, genuino e senza glifosato, “Mangiamo la pasta siciliana”

Una battaglia in nome del grano a km 0. Una guerra che vede fronteggiarsi il grano siciliano e il “collega” canadese che contiene glifosato che altro non è se non diserbante più diffuso in commercio c ...

Coronavirus - Codacons Puglia chiede la chiusura delle discoteche a Ferragosto

L'associazione dei consumatori chiede ai Prefetti della Puglia di disporre la chiusura delle discoteche in tutta la Regione e, in caso di contagi presso i locali, annuncia la denuncia in procura per e ...

