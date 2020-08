F1 – Hamilton attento al clima, Bottas dà battaglia, Verstappen mette pressione: le parole dei top-3 dopo le qualifiche (Di sabato 15 agosto 2020) Lewis Hamilton termina in pole position le qualifiche del Gp di Spagna. Il pilota della Mercedes chiude davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen, firmando il miglior tempo della sessione in 1:15.584. Le parole dei top-3 dopo le qualifiche del Gp di Spagna: Lewis Hamilton: “in estate qui fa molto caldo, non siamo mai stati qui quando fa molto caldo. Fisicamente è dura quando vai così veloce, specialmente in qualifica. Anche le gomme faticano di più, anche quando devi raffreddarle nel giro d’uscita. Nel secondo giro non sono riuscito a battere il mio tempo, il primo è stato sufficiente. Questa pista crea tantissimo stress, soprattutto al collo, le forze G sono notevoli qui. E con il caldo bisogna stare ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton attento F1 – Hamilton attento al clima, Bottas dà battaglia, Verstappen mette pressione: le parole dei top- ... SportFair DIRETTA F1, GP 70° Anniversario LIVE: griglia di partenza. Bottas beffa Hamilton, 8° Leclerc, 12° Vettel

16.01 1’25?154 per Bottas, pole n.13 in carriera. 2° Hamilton a 0.063. 3° Hulkenberg a 0.928: un risultato impensabile fino a 2 settimane fa…4° Verstappen a 1?022, non benissimo. Poi Ricciardo, Stroll ...

F1, in Gran Bretagna trionfa Hamilton: super Leclerc terzo

Le persone con occhio attento lo hanno notato durante la procedura di partenza per il giro di ricognizione. A favorirli, l’assenza di pubblico negli spalti e la fisiologica mancanza di un numero di ad ...

16.01 1’25?154 per Bottas, pole n.13 in carriera. 2° Hamilton a 0.063. 3° Hulkenberg a 0.928: un risultato impensabile fino a 2 settimane fa…4° Verstappen a 1?022, non benissimo. Poi Ricciardo, Stroll ...Le persone con occhio attento lo hanno notato durante la procedura di partenza per il giro di ricognizione. A favorirli, l’assenza di pubblico negli spalti e la fisiologica mancanza di un numero di ad ...