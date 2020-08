Calciomercato Napoli, secondo Raffaele Auriemma c’è la svolta per Jeremie Boga (Di sabato 15 agosto 2020) Il Napoli cerca un nuovo rinforzo in attacco per sostituire sulla fascia l’ormai ex azzurro José Maria Callejon. Da tempo il club ha avviato dei contatti con il Sassuolo e con il fratello-manager di Jeremier Boga. Con quest’ultimo persiste un’intesa di base da tempo, mentre con i neroverdi sembrava esserci distanza. Stando a quanto scritto oggi da Raffaele Auriemma su Tuttosport, si sarebbe trovata la svolta. “Il ds Giuntoli ha da tempo trovato l’accordo economico con il fratello-manager dell’esterno offensivo (2,3 milioni a stagione per 5 anni), mentre con il Sassuolo la discussione va avanti da molto tempo su di una cifra che rende il club emiliano irremovibile: 40 milioni di Euro. Ora sembrerebbe che i responsabili del mercato delle due ... Leggi su calciomercato.napoli

