Barbara D’Urso accusata di copiare Belen: “non puoi essere bella come lei” (Di sabato 15 agosto 2020) Barbara D’Urso continua a pubblicare le sue foto durante le vacanze. E la piscina e uno dei luoghi che più ama farsi riprendere. Pose sensuali ma c’è chi l’accusa di ispirarsi a Belen. Lei scrive “allungamenti” sulla foto pubblicata che la vede distesa a pancia in sotto sollevare braccia e gambe: costume bianco, e lato B in bella mostra. Tanti i complimenti per Barbara ma anche aspre critiche. BarbarellaArticolo completo: Barbara D’Urso accusata di copiare Belen: “non puoi essere bella come lei” dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

silviodifede : Barbara D'Urso: 'Non faccio l'amore da anni, non ricordo come si fa'. Esattamente come non si ricorda come si fa della buona tv d'altronde - camillachase16 : #ovillici #Markisoverparty #markisoverpaty Livello di recitatizione: Barbara D'Urso che invita nel suo show Follett… - LiveNoneladUrso : Un Ferragosto all'insegna delle precauzioni (mi raccomando!), ma noi di Live #noneladurso ricordiamo tempi migliori… - Marnoli1 : @carmelitadurso Beata te io sono al lavoro ma ho i faretti alla barbara d Urso qui in farmacia Abbiamo una cosa in comune baci Carmelita - bhjvliet : buongiorno ho sognato Barbara D'Urso -

