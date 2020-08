Uomini e Donne, in arrivo una versione VIP con Fabrizio Corona sul trono? (Di venerdì 14 agosto 2020) Manca esattamente un mese alla messa in onda della prossima stagione di Uomini e Donne. Dopo un’edizione complicata, quella passata, a causa del Coronavirus, Maria De Filippi pare avere in serbo una serie di novità davvero entusiasmanti per tutti gli appassionati del dating show. Queen Mary, infatti, potrebbe rivoluzionare completamente la trasmissione. Si è già parlato di cambiamenti importanti all’interno di Uomini e Donne. L’arrivo, però, di una versione VIP ha fatto sobbalzare i fans che non vedono l’ora di ricevere conferme a questa notizia. Per il momento non ve ne sono ma una cosa è certa: pare che Maria De Filippi abbia già in mente il nome del primo tronista VIP, Fabrizio ... Leggi su kontrokultura

