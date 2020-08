Ti ricordi… Claudio Daniel Borghi, l’argentino che Silvio Berlusconi pagò il doppio di Marco Van Basten ma non piaceva a Arrigo Sacchi (Di venerdì 14 agosto 2020) Particolarmente sensibile alla gradevolezza estetica l’ex patron del Milan Silvio Berlusconi non s’è mai fatto mancare la compagnia di un calciatore dai piedi molto buoni. L’ex cavaliere è alla ricerca della pregevolezza calcistica oggi col suo Monza, a più di 80 anni, e lo era ancor di più 35 anni fa, nel pieno del suo boom imprenditoriale e desideroso di lì a poco di prendersi il mondo pallonaro col suo Milan. E dunque, quella facilità di rimaner folgorato da incedere leggiadri, passi vellutati, movimenti sinuosi e tocchi sapienti non poteva non venir solleticata guardando la tv l’8 dicembre del 1985: di scena Juventus-Argentinos Juniors, Coppa Intercontinentale. È la gara in cui Michel Platini assume la celebre posa della Venere di Tiziano, dopo un gol da cineteca annullato, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano

