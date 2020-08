Sky – Inter, accordo totale con Kumbulla: si cerca l’intesa con l’Hellas Verona (Di venerdì 14 agosto 2020) accordo tra Inter e Marash Kumbulla In attesa di definire la trattativa con l’Hellas Verona, l’Inter, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, ha raggiunto l’intesa con il difensore albanese Marash Kumbulla. “Il difensore classe 2000 ha ormai scelto la sua nuova destinazione: vuole i nerazzurri che ora devono stringere anche con il Verona. Resta infatti da compiere il passo decisivo tra i club, ma la posizione dei nerazzurri è consolidata rispetto a tutte le altre concorrenti”. (fonte: Sky Sport) L'articolo Sky – Inter, accordo totale con Kumbulla: si cerca l’intesa con l’Hellas Verona ... Leggi su intermagazine

SkySport : Gagliardini a Sky: 'Pronti per semifinale, Shakthar simile al Bayer. Sapremo fargli male' - SkySport : Calciomercato Inter, Kumbulla è sempre più vicino. Le news - Inter : ??? | INTERVISTA 'Un grande onore essere qui, puntiamo in alto': l'intervista a Sky Sport di Alessandro #Bastoni ??… - MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: Sky - Via dall'Inter? Vecino detta le condizioni: addio solo per la Champions - - EJC_21_ : RT @InterMilanFRA: Transfert de 26/27M€. L’Inter a battu la concurrence (Lazio). [Sky Italia] -