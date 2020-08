Saint-Etienne: un caso di positività al coronavirus dopo i test effettuati (Di venerdì 14 agosto 2020) C’è un caso di positività al COVID-19 nell’entourage del Saint-Etienne. A darne la notizia il sito ufficiale del club biancoverde che non specifica il nome del tesserato: “I test da COVID-19, effettuati dal gruppo di giocatori professionisti che si allenano questa settimana presso il centro sportivo Robert-Herbin, hanno rivelato un caso positivo. Il giocatore in questione è ora isolato a casa sua, sotto il controllo dello staff medico. Nessuno dei soggetti di contatto individuati – giocatori e staff – sarà in contatto con il gruppo attualmente in allenamento a Dinard una volta rientrato nel centro di formazione. Tutta l’infrastruttura della sede dell’AS Saint-Étienne è in fase di ... Leggi su alfredopedulla

