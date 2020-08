Probabili formazioni Perugia Pescara: le scelte dei due tecnici (Di venerdì 14 agosto 2020) in vista della sfida di ritorno del playout di serie B Obbligo vincere. Il Perugia di Massimo Oddo deve assolutamente trovare la vittoria con due gol di scarto per non retrocedere in serie B: sarà una partita complessa contro un Pescara agguerritissimo, ma dalle 21.00 sarà il momento di pensare soltanto al campo. Probabili formazioni Perugia Pescara Perugia (4-3-2-1): Vicario; Rosi, Gyomber, Sgarbi, Mazzocchi; Falzerano, Carraro, Kouan; Buonaiuto, Capone; Iemmello. Allenatore: Massimo Oddo Pescara (4-3-3): Fiorillo; Zappa, Campagnaro, Scognamiglio, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Busellato; Galano, Maniero, Pucciarelli. Allenatore: Andrea Sottil Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

calciodangolo_ : ?? Verso le semifinali di #UEL | #InterShakhtar: statistiche, probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming… - Angolo_Inter : ?? Verso le semifinali di #UEL | #InterShakhtar: statistiche, probabili formazioni e dove vederla in tv o streaming… - Daniele82529070 : Probabili formazioni Barcellona Bayern Monaco: Suarez sfida Lewandowski - infoitsport : Perugia-Pescara, pronostico e probabili formazioni Serie B playout - Notiziedi_it : Manchester City-Lione: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni -