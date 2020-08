Petrolio: in lieve rialzo a 42,37 dollari al barile (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 14 AGO - Quotazioni del Petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti sale dello 0,3% a 42,37 dollari al barile. Anche il Btent sale dello 0,3% a 45,12 ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ROMA, 14 AGO - Quotazioni del petrolio in lieve rialzo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti sale dello 0,3% a 42,37 dollari al barile. Anche il Btent sale dello 0,3% a 45,12 dol ...

Borsa: dati in chiaroscuro dalla Cina, future europei poco mossi

Focus sul pacchetto di aiuti Usa ancora in stallo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 ago - Future europei poco mossi alla vigilia di Ferragosto: i mercati sembrano appesi a un'altra seduta ti ...

