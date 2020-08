Non ci sarà un vaccino americano per il Covid in ottobre (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - Dopo l'annuncio della Russia su un vaccino per il Coronavirus, il direttore del National Institutes of Health, Francis Collins, raffredda le speranze di vederne uno negli Usa ad ottobre. Nel resto del mondo, intanto, diversi Paesi registrano nuovi picchi di infezioni da Covid-19 La corsa al vaccino Secondo quanto riporta la Cnn per Collins, l'unico modo in cui si potrebbe immaginare che ci fosse un vaccino a stelle e strisce entro la prima parte dell'autonno è "se, di fatto, uno degli esperimenti di fase tre che sono ora in corso viaggiasse a una velocità record assoluta, si rivelasse efficace al 100%, e fosse quindi giudicato sicuro ed efficace anche prima di aver ottenuto tutto il numero di volontari iscritti che si aspettavano. Voglio dire, è una ... Leggi su agi

