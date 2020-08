Niente test nei porti e aeroporti: caos totale per i tamponi dal rientro dall’estero (Di venerdì 14 agosto 2020) L‘ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza in meno di 24 ore che prevede tamponi obbligatori o test sierologici per chiunque rientri in Italia da Spagna, Grecia, Malta e Croazia sta già generando caos e disordini. Passeggeri che lasciano indisturbati porti o aeroporti senza essere controllati, scali e strutture che si devono ancora organizzare. Insomma un caos totale. Regioni che si stanno organizzando Quali sono le regioni che si stanno attrezzando? in primis la Liguria, la Sardegna, il Veneto, il Piemonte e il Lazio ognuno con i propri provvedimenti. Ad esempio nel Lazio sono già operativi 16 drive-in da cui recarsi per effettuare i test sierologici. Mentre L’Emilia Romagna va in contro corrente, ... Leggi su quotidianpost

