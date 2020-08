Nantes: anche Abeid positivo, il giocatore è in isolamento (Di venerdì 14 agosto 2020) Mehdi Abeid è risultato positivo al tampone per coronavirus. Si tratta dell’ennesimo caso all’interno del Nantes, club francese militante in Ligue 1. Prima del centrocampista algerino era toccato a Marcus Coco, Randal Kolo Muani, Denis Petric, Jean Charles Castelletto e Ludovic Blas. Il giocatore è stato posto immediatamente in isolamento, e non potrà scendere in campo per la prima giornata della nuova stagione in Ligue 1, in programma dal 21 agosto. Leggi su sportface

RariNantesTo : Settecolli, day 3: Lisa Mamié regina del Foro Italico! L'atleta di Grassini fa doppietta e domina anche i 200 rana… - LKaganovich2970 : RT @ChiamatemiI: @bonnie379 Io ne ho trovati - e non solo fra quelli che su qualche cosa la vedono come me: anche fra quelli, pochi ma prez… - ChiamatemiI : @bonnie379 Io ne ho trovati - e non solo fra quelli che su qualche cosa la vedono come me: anche fra quelli, pochi… - sportli26181512 : Dove giocherà Balotelli? Offerta anche dalla Francia: in Ligue 1 lo vuole il Nantes: Nuova pretendente sulle tracce… - bierre7 : @TheDebEmpire Morten Harket degli A-HA ..e il mio vicino di casa che era un giocatore di pallanuoto nella Rari Nant… -

Ultime Notizie dalla rete : Nantes anche Balotelli, spunta anche la pista francese: il Nantes ci prova ItaSportPress Nuoto: Trofeo Settecolli, Campionato Italiano Assoluto: successi di Alessandro Miressi e Luisa Trombetti

Si è conclusa allo Stadio del Nuoto di Roma la 57esima edizione del Trofeo Settecolli, quest’anno valido come Campionato Italiano Assoluto che ha anche sancito il ritorno al nuoto agonistico Nella pri ...

Lafont fuoriquota tra le valutazioni della rosa del Nantes: ecco quanto vale adesso il portiere di proprietà della Fiorentina

Il sito francese sportune.fr ha svelato quali sono le valutazioni dei giocatori della rosa del Nantes. Tra questi anche il portiere di proprietà della Fiorentina Alban Lafont, che è il giocatore con l ...

Si è conclusa allo Stadio del Nuoto di Roma la 57esima edizione del Trofeo Settecolli, quest’anno valido come Campionato Italiano Assoluto che ha anche sancito il ritorno al nuoto agonistico Nella pri ...Il sito francese sportune.fr ha svelato quali sono le valutazioni dei giocatori della rosa del Nantes. Tra questi anche il portiere di proprietà della Fiorentina Alban Lafont, che è il giocatore con l ...