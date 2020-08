MotoGP, GP Austria 2020: risultati e classifica tempi prove libere 2, Miller il più veloce (Di venerdì 14 agosto 2020) I risultati e la classifica tempi delle prove libere 2 al Gran Premio d’Austria, valevole per il quarto appuntamento del Mondiale 2020 di MotoGP. Nella seconda sessione sul Red Bull Ring di Spielberg, caratterizzata da una pista dalle condizioni molto complicate, a stampare il miglior tempo (tra i pochi fatti registrare) è Jack Miller, che precede Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Nono tempo per Valentino Rossi dietro al compagno di squadra Maverick Vinales. classifica tempi – prove libere 2 GRAN PREMIO D’Austria 1° Miller 1:26.475 2° Lecuona 1:27.228 3° Oliveira 1:27.421 4° Rins 1:27.458 5° ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : KTM già davanti sulla pista di casa (?? #FP1) Dovi vicino alla vetta, Yamaha in difficoltà Il resoconto ?… - SkySportMotoGP : A Spielberg via al venerdì di libere della #MotoGP: tutti gli aggiornamenti delle FP1 #AustrianGP ???? #SkyMotori… - Vanganel : RT @SkySportMotoGP: Pista asciutta solo nel finale a Spielberg (?? #FP2) E la classifica del turno è tutta inedita! Il resoconto ? https://t… - SkySportMotoGP : Pista asciutta solo nel finale a Spielberg (?? #FP2) E la classifica del turno è tutta inedita! Il resoconto ?… - Le0pardRacing : RT @dennisfoggia71: Austria Gp, nella combinata abbiamo chiuso in P12. Continuiamo a lavorare per migliorare! ???? ????#austriangp combinated… -