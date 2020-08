Milan News – Calciomercato: definite due cessioni, ecco chi parte (Di venerdì 14 agosto 2020) Milan News – Calciomercato: la dirigenza rossonera in queste ultime ore ha definito due cessioni dall’organico che andrà ad affrontare la stagione 2020/21. Si tratta di due operazioni molto diverse tra loro, che porteranno due calciatori lontano da Milano. Milan News – Calciomercato: definite due cessioni, ecco chi parte La prima cessione è quella di Ricardo Rodriguez al Torino. L’operazione è ormai definita in ogni sua parte, e manca poco all’ufficialità. Al Milan andranno 3 milioni di Euro più bonus, mentre al giocatore un contratto da 1.5 milioni di Euro a stagione. La trattativa ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato | Ricardo #Rodriguez dal #Milan al #Torino ? - TMit_news : ???? #DoneDeal Emil #Roback è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan! Il giovane svedese arriva dal Hammarby IF!… - DiMarzio : #Calciomercato | Terminato incontro a Casa Milan: rattativa ad oltranza #Torino-#Milan per #Rodriguez ??… - sportli26181512 : Gazzetta - Rodriguez-Torino: tra lunedì e martedì l'annuncio ufficiale: Nelle ultime ore, è stato definito il passa… - Toro_News : Dopo Rodriguez, Giampaolo richiede un altro ex Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan News

Milan News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un difensore arriverà. Ci sono pochi dubbi a riguardo. Mateo Musacchio era destinato alla partenza, ma l’infortunio ha bloccato tutto e dunque resterà, ma non dà garanzie e ...La Serie A ed il Fantacalcio sono terminati ormai da un po', ma è già tempo di pensare alla prossima stagione. Come al solito daremo aggiornamenti costanti per quanto riguarda le trattative di calciom ...