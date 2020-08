Mercato dell’energia, Bernardi (Illumia): “Crescere per noi è la regola” (Di venerdì 14 agosto 2020) BOLOGNA (ITALPRESS) – Non una ripresa, ma un vero e proprio nuovo inizio. Così Marco Bernardi, presidente di Illumia, il primo family business italiano nel Mercato retail di energia e gas, vede i prossimi mesi dopo l’emergenza sanitaria. “Abbiamo orientato – spiega Bernardi all’agenzia Italpress – ogni azione e decisione a gestire e monitorare i due aspetti più stressati durante questa emergenza nel settore elettrico: liquidità e consumi. La prima dovuta ad un aumento di insoluti derivante anche dall’interruzione temporanea dei distacchi prevista dall’Autorità per l’energia e la seconda causata dal lockdown di gran parte del segmento di clientela Corporate”. Su entrambi i fronti – aggiunge – “la velocità e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Mercato dell’energia, Bernardi (Illumia): “Crescere per noi è la regola” - nestquotidiano : Mercato dell’energia, Bernardi (Illumia): “Crescere per noi è la regola” - QdSit : Mercato dell’energia, Bernardi (Illumia): “Crescere per noi è la regola” #qds #qdsnotizie - Notiziedi_it : Mercato dell’energia, Bernardi (Illumia): “Crescere per noi è la regola” - houseinprogres1 : Come è cambiato il mercato dell’energia nel primo trimestre 2020 -