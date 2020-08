M5s e Pd sono più alleati di prima, ma c'è il grosso nodo Raggi (Di venerdì 14 agosto 2020) AGI - La base dà il via libera al terzo mandato per Virginia Raggi e apre le porte alle alleanze locali con altre forze politiche. Con 39.235 voti (80,1 per cento) sulla piattaforma Rousseau, i militanti del Movimento 5 stelle hanno detto sì alla modifica del mandato zero, consentendo così alla sindaca di Roma di ricandidarsi, intenzione annunciata dalla stessa Raggi qualche giorno fa e subito benedetta da Beppe Grillo in persona. Semaforo verde dei militanti anche alle alleanze per le elezioni comunali: 329.196 i voti a favore. Ma la percentuale fa riflettere i pentastellati: il 59,9% della base è d'accordo a derogare alla linea fin qui seguita di correre da soli. Plaude il Pd che, con il segretario Zingaretti, accoglie con favore lo 'sdoganamento' delle alleanze, anche se dal leader dem ... Leggi su agi

