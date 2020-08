M5s, Crimi: 'Non faremo alleanze con chiunque' (Di venerdì 14 agosto 2020) Il consenso alla modifica del mandato zero deciso dalla base del M5s tramite il voto su Rousseau, non significa 'consentire automaticamente ogni tipo di alleanza con chiunque'. Lo ha specificato il ... Leggi su tgcom24.mediaset

pasquinonaz : @BlackOutTotale L’ha sospesa ecco che dice ! Che dovrebbe fare ? Frustarla nella pubblica piazza magari accanto a C… - 1000_best : RT @Gianmar26145917: #BONUS INPS , #Crimi: #Rizzone #M5S deferito al collegio dei probiviri per i 600€...I 35.000 spesi da #DiMaio per il f… - GmTafalia66 : RT @Storace: Il #grillino da #600euro si chiama #Rizzone - arcocielo : RT @petergomezblog: Politici col bonus, deputato M5s deferito ai probiviri. Crimi: “Chiesta la sospensione di Marco Rizzone” -