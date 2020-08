L’ultima battaglia di Trump è aumentare la portata d’acqua dei soffioni delle docce (Di venerdì 14 agosto 2020) (foto: Tasos Katopodis/Getty Images)Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nutre una vera e propria ossessione per i suoi capelli, uno dei tratti caratteristici del suo look. “Non so voi, ma i miei capelli devono essere perfetti”, ha spiegato ai cronisti riuniti alla Casa Bianca qualche giorno fa lamentandosi di quanto sarebbe impossibile “lavarsi bene i capelli” a causa della scarsa portata d’acqua dei soffioni installati nelle docce americane. Secondo l’ex tycoon se “aprite la doccia e siete come me, non potete lavare per bene i vostri bei capelli. Bisogna sciacquarsi 10 o 15 volte invece di una volta sola”. La cosa assurda è che questa non rimarrà un’esternazione estemporanea: l’amministrazione Trump propone ... Leggi su wired

