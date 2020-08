Incidente stradale con feriti, 30enne ubriaco alla guida: denunciato (Di venerdì 14 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – I Carabinieri della Stazione di Sant’Andrea di Conza hanno denunciato un trentenne della provincia di Salerno, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. La pattuglia qualche giorno fa interveniva sulla SS 7 – Ofantina, a seguito di un sinistro stradale con feriti. Il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, all’esito di specifiche analisi risultava avere un elevato tasso alcolemico. Per lo stesso, oltre al ritiro della patente di guida, è dunque scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

