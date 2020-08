Il Napoli su Twitter: “Interroghiamoci sulla reazione in caso di eruzione del Vesuvio” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Al di là dei cori beceri e delle battute da stadio, interroghiamoci su come saremmo pronti a reagire ad un’eruzione del Vesuvio, e se le autorità nazionali e locali hanno predisposto un piano di prevenzione e di evacuazione“. Questo il contenuto dell’ultimo tweet pubblicato dal Napoli sul profilo ufficiale. L’account social del club partenopeo ha allegato anche un video che mostra nei dettagli il piano di evacuazione. Al di là dei cori beceri e delle battute da stadio, interroghiamoci su come saremmo pronti a reagire ad un’eruzione del Vesuvio, e se le autorità nazionali e locali hanno predisposto un piano di prevenzione e di evacuazione.👉 https://t.co/1Y5jOL1xOB pic.Twitter.com/o2a4uyOmKL — Official SSC Napoli ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Twitter Il Napoli su Twitter: "Interroghiamoci sulla reazione in caso di eruzione del Vesuvio" Sportface.it Napoli, ufficializzate le date del ritiro a Castel di Sangro: si parte il 24 agosto

Partirà ufficialmente lunedì 24 agosto la nuova stagione del Napoli. E' questa, infatti, la data del via del ritiro estivo azzurro a Castel di Sangro finalizzato alla preparazione del campionato 2020/ ...

