Gp Austria: Miller davanti nelle seconde libere, Valentino Rossi nono (Di venerdì 14 agosto 2020) SPIELBERG - Jack Miller è stato il più veloce nella seconda sessione di prove libere sul circuito di Spielberg , in vista del Gp d'Austria di MotoGp. Su una pista bagnata per via della pioggia scesa ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Austria Miller Moto: Austria; a Miller le 2/e libere rovinate dalla pioggia - Moto ANSA Nuova Europa MotoGp, il piovoso venerdì pomeriggio è di Miller

Sessione condizionata dalla pioggia, l’australiano è stato il più veloce nel pomeriggio di venerdì tra le MotoGp al Red Bull Ring, dove domenica si correrà il Gran premio d’Austria..

GP Austria FP2 MotoGP: la pioggia rovina i piani

La tanto attesa pioggia è arrivata, ma non come ci si aspettava. La FP2 del GP d’Austria MotoGP ha visto le condizioni meteo influenzare l’intero turno, fornendo una pista “maculata”. Alcuni tratti ba ...

