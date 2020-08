Forza Motorsport: non ci sarà nessuna versione Xbox One (Di venerdì 14 agosto 2020) Microsoft ha rimosso ogni riferimento allo Smart Delivery. Probabilmente non ci sarà nessuna versione Xbox One per Forza Motorsport C’è stato un netto cambio di rotta nella strategia di Microsoft riguardo Forza Motorsport. Se nel momento dell’annuncio durante l’Xbox Game Showcase il titolo di Turn 10 sembrava essere solamente next-gen, le informazioni sul sito ufficiale sembravano indicare l’opposto. Noi stessi infatti sulle pagine di questo sito ci siamo chiesti se il gioco sarebbe uscito su Xbox One, vista la dicitura Smart Delivery che puntava chiaramente in quella direzione. La dicitura, però, è stata recentemente rimossa. Forza Motorsport non ... Leggi su tuttotek

C'è stato un netto cambio di rotta nella strategia di Microsoft riguardo Forza Motorsport. Se nel momento dell'annuncio durante l'Xbox Game Showcase il titolo di Turn 10 sembrava essere solamente next ...

